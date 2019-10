Condividi | Cor 10:01 Il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero ribatte alle dichiarazioni del gruppo per Alghero che censurava beffardamente l’iniziativa del Tavolo permanente per il turismo proposto dalla Giunta Conoci «Non accettiamo lezioni sul turismo»



Nella foto: due consiglieri comunali di Forza Italia Alghero, Tatiana Argiolas e Peppinetto Musu Commenti ALGHERO - La Giunta Conoci vara il Tavolo permanente per il Turismo e ad Alghero scoppia la polemica politica. La Fondazione Alghero, infatti, ha già allargato lo statuto per far entrare i privati all'interno della compagine dirigenziale dell'assemblea ed esiste perfino una consulta che annovera tra i suoi compiti il turismo, così dalla lista più votata in città - Per Alghero - non mancano le bacchettate. Parole che non piacciono a Forza Italia, che per bocca del gruppo consiliare replica duramente a Bruno e compagni.Camerada, Spano, Argiolas e Musu parlano di «una Consulta fantasma che non si riunisce dal 2017, alla quale non partecipa la Fondazione costituita dalla Giunta Tedde e della quale non si ha notizia di risultati prodotti». Secondo il consigliere Musu «la Consulta fa il paio con l’etereo Comitato scientifico della Fondazione, privo della sezione turismo, che in questi anni non ha prodotto iniziative di un qualche significato se non imbarazzo per non troppo latenti conflitti di interesse cui ha esposto alcuni talentuosi quanto inconsapevoli artisti».«Comprendiamo l’imbarazzo dei bruniani nel veder finalmente nascere una iniziativa tesa a creare una autorevole governance del turismo del territorio in grado di strutturare un’offerta qualitativamente elevata per restituire alla città quella competitività oggi appannata da un utilizzo sconsiderato della Fondazione – sottolineano i consiglieri Spano e Argiolas - Ma non è possibile accettare lezioni da chi ha degradato la promozione del turismo ad Alghero ad iniziative di Meta prive di una pianificazione organica. Con un assessore che non svolgeva i suoi compiti ma caracollava sui media pubblicizzando azioni politiche di basso profilo». Concludono i Forzisti «Aspettiamo contributi seri dai colleghi di sinistra allorché l’argomento verrà affrontato dalle competenti commissioni».Nella foto: due consiglieri comunali di Forza Italia Alghero, Tatiana Argiolas e Peppinetto Musu