Tentato sequestro nel cuore di Sassari

SASSARI - Scene di ordinaria criminalità nel cuore di Sassari, sempre più Bronx della città. Un commando di tre persone, delle quali un minorenne, tutte straniere, ha fatto irruzione in Porta Sant’Antonio tentando di sequestrane una donna, loro connazionale.



Il fatto è avvenuto intorno alle 12. Forse un tentativo di rapina. Fatto sta che i tre malviventi armati di coltello, a bordo di una Mercedes, sarebbero stati fermati soltanto grazie all'intervento di un passante Sassarese che avrebbe visto la scena.



Con un intervento deciso sarebbe riuscito a liberare la donna, mentre i tre aguzzini la trascinavano per l'asfalto. Scene di panico in centro storico, dove si è radunata una folla ad assistere al fatto. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno individuato due dei tre malviventi caricandoli sull'auto di ordinanza.