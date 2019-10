Condividi | Cor 16:20 L´Amministrazione comunale di Alghero corre ai ripari. Il degrado dilagante nel territorio rischia di vanificare gli sforzi. Raddoppiano le sanzioni per gli incivili. Controlli serrati: si parte dal quartiere di Sant´Agostino Lotta agli incivili, si parte da Sant´Agostino



ALGHERO - Saranno tempi duri per gli incivili e chi non rispetta l'ambiente. Il degrado dilagante nel territorio algherese, rischia infatti di vanificare gli sforzi compiuti sulla differenziata, così l'Amministrazione corre ai ripari e inasprisce le sanzioni. Intanto i competenti uffici intervengono per ripulire, almeno parzialmente, lo sconcio sulla litoranea tra Alghero-Bosa, dove i rifiuti avevano ormai raggiunto livelli record, con la nascita perfino di una discarica fronte mare [



«Si tratta di situazioni intollerabili - spiega l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis - gli incivili troveranno presto un forte segnale da parte degli organi preposti al controllo. Al fine invece di agevolare quella parte di cittadinanza che vuole rispettare le regole presto attiveremo delle iniziative per facilitare il conferimento dei rifiuti ingombranti. A breve - annuncia l'assessore - verrà predisposto un calendario per stabilire la sosta dei mezzi di raccolta in giornate specifiche in quelle zone fisicamente più distanti dagli Ecocentri di Ungias e Galboneddu (Maristella Guardia Grande S. Maria La Palma- Sa Segada) permettendo così a tutti di poter conferire agevolmente ed evitando abbandoni incontrollati».



Intanto dal 21 ottobre aumenteranno i controlli sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Si partirà con i controlli nella zona di Sant'Agostino. La giunta ha deliberato l’inasprimento delle sanzioni, raddoppiandole, per chi non rispetta le regole sulla gestione dei rifiuti urbani, portando gli importi fino a 500 euro per chi trasgredisce. Sempre in questi giorni anche l'Anas ha finalmente dato avvio all'opera di Pulizia delle strade di propria competenza che conducono alla città rimuovendo innumerevoli quantità di rifiuti. Presto sarà la volta delle provinciali per cui son già stati richiesti i dovuti interventi. «L’Amministrazione - conclude Andrea Montis - si sta attivando con impegno, e ciò deriva anche dalle numerose segnalazioni che i cittadini stessi o gli organi di stampa locali fanno pervenire, in una battaglia all'inciviltà che prende sempre più piede, e per cui mi sento di ringraziarli pubblicamente, tutti, per la preziosa collaborazione».



