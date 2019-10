video Condividi | Cor 12:36 Barcellona a fuoco, notte di scontri



Notte di scontri e disordini in Catalogna. Non si accenna a placare la protesta degli oltre 500mila indipendentisi, che sta causando disordini e caos nella città di Barcellona. La città è stata messa a ferro e fuoco. Nel frattempo, la Farnesina ha condiviso alcune raccomandazioni da seguire, consigliando di evitare le zone interessate dalla protesta. Le immagini. Nel frattempo manifestazioni pacifiche si svolgono in molte parti d´Europa, compresa la piccola Barcellona di Sardegna, Alghero.