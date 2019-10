Condividi | Cor 11:00 Ecco tutte le sanzioni previste dall´Amministrazione comunale per le utenze domestiche. Dalla giornata odierna il Comune di Alghero annuncia il giro di vite sui controlli delle buone regole di differenziazione dei rifiuti ed esposizione degli stessi Kit all´esterno, occhio alla multa



ALGHERO - Sbagliare la differenziazione dei rifiuti alle famiglie algheresi potrà costare davvero caro. Un esempio? Il conferimento di rifiuti recuperabili (plastica, cartone, vetro) nel secco residuo 250,00 euro di sanzione; l'utilizzo di buste non conformi 170,00 euro. Mentre il mancato ritiro del kit (mastello) del porta a porta costerà 200,00 euro, mentre la mancata riduzione del volume della carta o cartone 60 euro. Per chi sbaglia giorno invece, ed espone i mastelli in giornate non previste, oppure oltre l'orario consentito, la multa è di 200,00 euro.



Sono soltanto una piccola parte delle sanzioni previste dai competenti uffici dall'Amministrazione comunale di Alghero a partire già dal 2018 ma fatte proprie dalla Giunta guidata dal sindaco Mario Conoci in occasione della riunione di qualche giorno fa a Porta Terra, con alcune modifiche ed integrazioni degli importi. Proprio dalla giornata odierna (lunedì) il Comune ha annunciato un giro di vite sui controlli delle buone regole di differenziazione dei rifiuti ed esposizione degli stessi. Con controlli che avranno avvio dal quartiere di Sant'Agostino [



Oltre agli errori, c'è poi chi trasgredisce le regole volontariamente, ed in questo caso le sanzioni previste sono decisamente più salate. Per esempio, nel caso in cui il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche servite dal sistema di raccolta “porta a porta” (ormai attivo in tutti i quartieri urbani) avvenga all’interno dei cassonetti stradali a servizio dell’agro o delle utenze non domestiche, la multa arriva a 400,00 euro. Mentre sono previste sanzioni fino a 500,00 euro per i veri incivili che abbandonano rifiuti fuori dai cassonetti o dagli appositi contenitori.



