Istituto Roth: sport e sociale

ALGHERO – Nei giorni scorsi, i giovanissimi studenti e studentesse del Corso sportivo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Via Diaz, ad Alghero, coordinati dai docenti Donatella Ginanni ed Antonio Carboni sono stati gli assistenti degli “assi del wheelchair tennis”, che hanno partecipato alla 20esima edizione del Sardinia Open, uno dei più importanti appuntamenti a livello mondiale, in quanto mette in palio punti per potersi classificare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Al Sardinia Open, svoltosi sui campi del Tc Alghero, hanno partecipato i più forti specialisti in campo iridato, che si sono battuti per la conquista dell’ambito Trofeo Tavoni che anche quest’anno, e per la terza volta, si è avvalso della sponsorizzazione di Uniqlo.



La manifestazione, voluta ed ideata dalla coppia formata da Alberto Corradi e Giovanna Scanu, ha radunato nell’impianto sportivo di Maria Pia circa cento atleti diversamente abili provenienti da venti Nazioni di tutto il mondo per contendersi i titoli suddivisi nei tabelloni di singolare e doppio maschile (main draw e second draw), femminile e Quad. In questa attività di sostegno ed assistenza agli atleti, importante è stato il ruolo degli studenti e delle studentesse del Corso sportivo dell’Istituto algherese, in quanto non si è trattato solo di fornire supporto tecnico, nell’ambito dello svolgimento di attività per l’alternanza scuola/lavoro, ma è stata soprattuto una grande e bella esperienza di crescita umana, che ha arricchito la loro personalità.



