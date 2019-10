Condividi | Cor 10:00 Prima notte trascorsa in tenda nel centro della città, proprio davanti all´ingresso dei Servizi sociali. Uffici disponibili e pronti a far tutto il possibile per venire incontro alle esigenze dell´uomo Notte in tenda in centro di Alghero

«Disperato, non posso lavarmi»



ALGHERO - «Vivo da due anni in mezzo alla strada perchè nessuno mi affitta una casa che non posso permettermi. Non posso fare una doccia e non ho il coraggio di andare a vedere i miei figli». E' il grido di disperazione di un algherese di 44 anni con gravi problemi di disagio sociale.



Dalla giornata di ieri (lunedì) è accampato in Largo San Francesco, proprio davanti all'ingresso dei Servizi sociali [Solaio. Agli uffici del Comune chiede un disperato aiuto perchè le 700euro di sovvenzioni che lo Stato gli gira mensilmente «non gli bastano per vivere, ed avere una casa».



L'uomo è seguito da tempo dai Servizi sociali algheresi. Anche ieri la delegata di Giunta alle Politiche sociali, l'assessore Maria Grazia Salaris, ha incontrato il 44enne nel tentativo di farlo desistere dalla protesta. Gli uffici del settore, infatti, si dicono pronti per far tutto il possibile per venire incontro alle sue esigenze, così da aiutare a risolvere una situazione che rimane comunque di estremo degrado.



