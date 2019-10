Condividi | Red 23:11 L´incendio si è registrato in località Porta Coluzzu, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Anela e di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Pattada, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre di Forestas ed una dei Vigili del fuoco Pattada: 12ettari in fumo



PATTADA – Ieri (martedì), venticinque incendi hanno ferito l'Isola. Di questi, uno ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.



Si è registrato nell'agro di Pattada, in località Porta Coluzzu, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Anela e di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Pattada, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre di Forestas ed una dei Vigili del fuoco.



L’incendio ha percorso una superficie di circa 12ettari di pascolo alberato a bosco di roverella. Le operazioni di spegnimento ad opera dei mezzi aerei, nonostante il forte vento, si sono concluse alle 16.20. PATTADA – Ieri (martedì), venticinque incendi hanno ferito l'Isola. Di questi, uno ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.Si è registrato nell'agro di Pattada, in località Porta Coluzzu, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Anela e di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Pattada, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre di Forestas ed una dei Vigili del fuoco.L’incendio ha percorso una superficie di circa 12ettari di pascolo alberato a bosco di roverella. Le operazioni di spegnimento ad opera dei mezzi aerei, nonostante il forte vento, si sono concluse alle 16.20.