Condividi | Red 22:09 Nei giorni scorsi, le Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso un’indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica, a seguito della quale un amministratore di condominio, residente nel capoluogo regionale, è stato denunciato per essersi indebitamente appropriato di una somma riconducibile ad uno dei condomini dallo stesso amministrato Amministratore si appropria di 18mila euro: denunciato



CAGLIARI - Nei giorni scorsi, le Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso un’indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica, a seguito della quale un amministratore di condominio, residente nel capoluogo regionale, è stato denunciato per essersi indebitamente appropriato di una somma pari a 18mila euro, riconducibile ad uno dei condomini dallo stesso amministrato. L’’indagine, avviata all'approfondimento di alcune informazioni acquisite, ha puntato sulla documentazione ed il rendiconto del condominio.



I minuziosi approfondimenti, effettuati anche con l’analisi della relativa documentazione bancaria e la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, hanno evidenziato che l’amministratore di condominio, negli ultimi tre anni, si era appropriato indebitamente di una somma complessiva pari a 18mila euro, indicando nel rendiconto condominiale spese non documentate e prelevando dal conto corrente le relative somme. L’amministratore è stato pertanto denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di appropriazione indebita. CAGLIARI - Nei giorni scorsi, le Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso un’indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica, a seguito della quale un amministratore di condominio, residente nel capoluogo regionale, è stato denunciato per essersi indebitamente appropriato di una somma pari a 18mila euro, riconducibile ad uno dei condomini dallo stesso amministrato. L’’indagine, avviata all'approfondimento di alcune informazioni acquisite, ha puntato sulla documentazione ed il rendiconto del condominio.I minuziosi approfondimenti, effettuati anche con l’analisi della relativa documentazione bancaria e la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, hanno evidenziato che l’amministratore di condominio, negli ultimi tre anni, si era appropriato indebitamente di una somma complessiva pari a 18mila euro, indicando nel rendiconto condominiale spese non documentate e prelevando dal conto corrente le relative somme. L’amministratore è stato pertanto denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di appropriazione indebita.