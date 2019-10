Condividi | A.B. 7:01 Oggi pomeriggio, per il quarto turno del girone C del campionato nazionale di serie C, le rossoblu affronteranno la Jesina di mister Iencinella Calcio femminile: trasferta marchigiana per la Torres



SASSARI - La Sassari Torres, galvanizzata dal successo in rimonta per 4-2 sull’Arezzo, si appresta ad affrontare la seconda trasferta stagionale. Nel quarto turno del girone C del campionato nazionale di serie C di calcio femminile, oggi (domenica), alle 14, le rossoblu affronteranno la Jesina di mister Iencinella. La Jesina proverà a riscattare il pareggio di Imola, mentre la Torres cercherà di portare in Sardegna altri 3punti.



Nelle prime tre giornate, le marchigiane hanno totalizzato 7punti, frutto di due vittorie (contro Arezzo e Grifone gialloverde) ed un pareggio (contro l’Imolese). La Jesina sarà guidata in attacco da Martina Tamburini, che ha realizzato 4gol in questo avvio di torneo, ma le sassaresi dovranno fare particolare attenzione anche a Deborah Zambonelli e Tamara Fontana (due reti a testa). Dal canto suo, la Torres presenta in rosa le due migliori capocannoniere del campionato: Jelena Marenic e Flavia Lombardo, in rete cinque volte per parte. A presentare la partita è Elisa Farris.



Questo fine settimana avete una partita importante a Jesi. Sicuramente ci arrivate cariche dopo la vittoria di domenica.

«Arriviamo cariche, umili e pronte. La voglia di vincere sicuramente non ci manca: speriamo di far bene».



Come giudichi queste prime cinque partite di campionato?

«Abbiamo espresso un buon gioco, specialmente nei secondi tempi. Vogliamo continuare su questa strada e così facendo ci toglieremo delle belle soddisfazioni».



Da queste prime partite, come giudichi il livello del campionato? Pensi si sia alzato?

«E’ difficile parlarne, perché non conosciamo tutte le squadre: ci sono diverse società nuove rispetto all’anno scorso».



In questa stagione stai giocando in difesa. Come ti trovi in questa posizione?

«Mi trovo bene, anche se per me l’importante è aiutare la squadra indipendentemente dal ruolo: mi adeguo senza problemi».



Quest’anno hai un appuntamento importante come quello della maturità. Riesci a conciliare studio e calcio?

«Riesco tranquillamente a fare tutto. Non nego che sono un po’ stanca, ma si riesce a conciliare senza problemi sia sport che dovere».



Le partite della giornata:

Arezzo–Res women

Bologna–Pontedera

Grifone gialloverde–Imolese women

Jesina-Sassari Torres

Pistoiese–Riccione

San Miniato– Spezia



Nella foto: Elisa Farris Commenti SASSARI - La Sassari Torres, galvanizzata dal successo in rimonta per 4-2 sull’Arezzo, si appresta ad affrontare la seconda trasferta stagionale. Nel quarto turno del girone C del campionato nazionale di serie C di calcio femminile, oggi (domenica), alle 14, le rossoblu affronteranno la Jesina di mister Iencinella. La Jesina proverà a riscattare il pareggio di Imola, mentre la Torres cercherà di portare in Sardegna altri 3punti.Nelle prime tre giornate, le marchigiane hanno totalizzato 7punti, frutto di due vittorie (contro Arezzo e Grifone gialloverde) ed un pareggio (contro l’Imolese). La Jesina sarà guidata in attacco da Martina Tamburini, che ha realizzato 4gol in questo avvio di torneo, ma le sassaresi dovranno fare particolare attenzione anche a Deborah Zambonelli e Tamara Fontana (due reti a testa). Dal canto suo, la Torres presenta in rosa le due migliori capocannoniere del campionato: Jelena Marenic e Flavia Lombardo, in rete cinque volte per parte. A presentare la partita è Elisa Farris.«Arriviamo cariche, umili e pronte. La voglia di vincere sicuramente non ci manca: speriamo di far bene».«Abbiamo espresso un buon gioco, specialmente nei secondi tempi. Vogliamo continuare su questa strada e così facendo ci toglieremo delle belle soddisfazioni».«E’ difficile parlarne, perché non conosciamo tutte le squadre: ci sono diverse società nuove rispetto all’anno scorso».«Mi trovo bene, anche se per me l’importante è aiutare la squadra indipendentemente dal ruolo: mi adeguo senza problemi».«Riesco tranquillamente a fare tutto. Non nego che sono un po’ stanca, ma si riesce a conciliare senza problemi sia sport che dovere».Arezzo–Res womenBologna–PontederaGrifone gialloverde–Imolese womenJesina-Sassari TorresPistoiese–RiccioneSan Miniato– SpeziaNella foto: Elisa Farris