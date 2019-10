Condividi | Red 8:36 Nuovi marciapiedi ed adeguamento di quelli esistenti rovinati, rifacimento del manto stradale ed eliminazione degli avvallamenti. Sono soltanto alcuni degli interventi che, tra oggi e domani partiranno nelle vie Baldinca, Viziliu, Monte Tignosu, Demartini, De Cupis, Olmedo, Macomer ed Auzzas, traversa La Crucca, e nella zona di Bancali, sulla Strada provinciale 18 Lavori in corso a Bancali e Li Punti



SASSARI - Nuovi marciapiedi ed adeguamento di quelli esistenti rovinati, rifacimento del manto stradale ed eliminazione degli avvallamenti. Sono soltanto alcuni degli interventi che, tra oggi (lunedì) e domani, martedì 29 ottobre, partiranno nelle vie Baldinca, Viziliu, Monte Tignosu, Demartini, De Cupis, Olmedo, Macomer ed Auzzas, traversa La Crucca, e nella zona di Bancali, sulla Strada provinciale 18.



I lavori consistono nei ripristini e nel rifacimento dei tratti maggiormente danneggiati di pavimentazione stradale, l'eliminazione degli avvallamenti, la modifica e l'adeguamento di parti di marciapiedi esistenti e la realizzazione di nuovi, l'inserimento di parapetti di sicurezza nei marciapiedi sulla Provinciale 18. Inoltre, saranno sostituite le barriere stradali già esistenti e ne saranno realizzate di nuove, sarà creata la segnaletica orizzontale e verticale. Salvo contrattempi, i lavori dovrebbero concludersi in circa settanta giorni.



L'Impresa esecutrice Spea. Scalpellini posatori e Affini di Sassari, coordinata dal Settore Infrastrutture della Mobilità, Servizio Strade del Comune. Inoltre, il contratto prevede lavori di manutenzione anche in alcuni tratti delle vie Bruno, Arcidiacono, Li Punti, Busonera, Camboni, Crovetti, D'Acquisto, Ciancilla, Era, Concas, Cosseddu, Manca, Pasella e Pala di Carru, che saranno eseguiti dopo l'intervento di Open fiber ed Abbanoa. Open fiber realizzerà la fibra in tutta la borgata. A breve, Abbanoa aprirà il cantiere per la messa in sicurezza di sette nodi della rete fognaria di Sassari, nel quartiere Li Punti.