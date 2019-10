Condividi | A.B. 16:17 Nel girone E, netta vittoria dell´Audax algherese sul campo del Padria. Il Duospedos blocca sul 2-2 casalingo il Treselighes Seconda categoria: i risultati della quarta giornata



ALGHERO – Risultati in chiaroscuro per le due squadre algheresi impegnate nel girone E del campionato di Seconda categoria. Netta vittoria dell'Audax algherese, che sbanca per 1-4 il campo del Padria. Pareggio casalingo per il Treselighes, 2-2 contro il Duospedes.



PADRIA-AUDAX ALGHERESE 1-4:

PADRIA: Mellino, S.Contu, Al.Meloni, Devinu, Foddai, Pudda, S.Soggiu, Cau, Marruncheddu, Orune, D.Contu.

AUDAX ALGHERESE: Sechi, Caddeo, Ortu, Soddu, Marras, L.Soggiu, Martinez, China, Silanos, Tedde, Riu.

ARBITRO: Fabio Martinuzzi di Alghero.

RETI: 15' China, 32' Silanos, 40' Martinez, 21'st Martinez, 31'st Foddai.



TRESELIGHES-DUOSPEDES 2-2:

TRESELIGHES: Montella, Ballarini, Correddu, Finetti (34'st Sechi), Salaris, Argiolas, Rizzu, Libi, Ascione, Keita (29'st Corbia), Perrone.

DUOSPEDES: Mbaye, Fati (24'st Chukwu), O.Camara, Eze (19'st Drammeh), Savane, Sesay, Sidibeh, Mohammed Ali (15'st Sow), Conteh, Sissoko, Babucarr (9'st Amobi).

ARBITRO: Doppiu di Alghero.

RETI: 6' Rizzu (rig.), 39' Conteh, 42' Mohammed Alì, 35'st Keita (rig.).



Risultati della quarta giornata:

Caniga-Calmedia 2-0

Florinas-Ploaghe 0-1

Ittiri sprint-Sennori 3-1

Padria-Audax algherese 1-4

San Paolo apostolo-Mara 3-1

Sporting Cantera-Boyl Putifigari 2-3

Treselighes-Duospedes 2-2



Classifica: Ittiri sprint 12; Ploaghe 10; San Paolo apostolo e Sennori 9; Audax algherese e Boyl Putifigari 7; Florinas 6; Treselighes 5; Duospedes 4; Calmedia, Caniga, Mara e Padria 3; Sporting Cantera 0. Commenti ALGHERO – Risultati in chiaroscuro per le due squadre algheresi impegnate nel girone E del campionato di Seconda categoria. Netta vittoria dell'Audax algherese, che sbanca per 1-4 il campo del Padria. Pareggio casalingo per il Treselighes, 2-2 contro il Duospedes.PADRIA: Mellino, S.Contu, Al.Meloni, Devinu, Foddai, Pudda, S.Soggiu, Cau, Marruncheddu, Orune, D.Contu.AUDAX ALGHERESE: Sechi, Caddeo, Ortu, Soddu, Marras, L.Soggiu, Martinez, China, Silanos, Tedde, Riu.ARBITRO: Fabio Martinuzzi di Alghero.RETI: 15' China, 32' Silanos, 40' Martinez, 21'st Martinez, 31'st Foddai.TRESELIGHES: Montella, Ballarini, Correddu, Finetti (34'st Sechi), Salaris, Argiolas, Rizzu, Libi, Ascione, Keita (29'st Corbia), Perrone.DUOSPEDES: Mbaye, Fati (24'st Chukwu), O.Camara, Eze (19'st Drammeh), Savane, Sesay, Sidibeh, Mohammed Ali (15'st Sow), Conteh, Sissoko, Babucarr (9'st Amobi).ARBITRO: Doppiu di Alghero.RETI: 6' Rizzu (rig.), 39' Conteh, 42' Mohammed Alì, 35'st Keita (rig.).Caniga-Calmedia 2-0Florinas-Ploaghe 0-1Ittiri sprint-Sennori 3-1Padria-Audax algherese 1-4San Paolo apostolo-Mara 3-1Sporting Cantera-Boyl Putifigari 2-3Treselighes-Duospedes 2-2Ittiri sprint 12; Ploaghe 10; San Paolo apostolo e Sennori 9; Audax algherese e Boyl Putifigari 7; Florinas 6; Treselighes 5; Duospedes 4; Calmedia, Caniga, Mara e Padria 3; Sporting Cantera 0.