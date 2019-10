Condividi | Red 13:49 Conclusa l´istruttoria relativa alle borse di studio per l´Anno accademico 2019-2020 per l’Ersu di Sassari. Lo ha annunciato l´assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu, con il presidente dell´Ersu sassarese Massimo Sechi Borse Ersu: Biancareddu assicura la copertura



SASSARI - Conclusa l'istruttoria relativa alle borse di studio per l'Anno accademico 2019-2020 per l’Ersu di Sassari. Lo ha annunciato l'assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu, con il presidente dell'Ersu sassarese Massimo Sechi.



L'avviso iniziale prevedeva uno stanziamento di 12,2milioni di euro. Al termine dell'istruttoria redatta dagli uffici, risulta che gli studenti aventi diritto sono 3.733, per un importo complessivo di 14milioni e 450mila euro.



Biancareddu evidenzia l'importante funzione che le borse di studio rivestono, per garantire il diritto allo studio agli studenti meritevoli, a prescindere dalla loro situazione finanziaria e ha comunicato la volontà di individuare subito le risorse necessarie per assicurare a tutti gli studenti presenti in graduatoria, l'erogazione della borsa, anche a valere sulle risorse già nella disponibilità dell'Ente, compreso l'avanzo di amministrazione. Commenti SASSARI - Conclusa l'istruttoria relativa alle borse di studio per l'Anno accademico 2019-2020 per l’Ersu di Sassari. Lo ha annunciato l'assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu, con il presidente dell'Ersu sassarese Massimo Sechi.L'avviso iniziale prevedeva uno stanziamento di 12,2milioni di euro. Al termine dell'istruttoria redatta dagli uffici, risulta che gli studenti aventi diritto sono 3.733, per un importo complessivo di 14milioni e 450mila euro.Biancareddu evidenzia l'importante funzione che le borse di studio rivestono, per garantire il diritto allo studio agli studenti meritevoli, a prescindere dalla loro situazione finanziaria e ha comunicato la volontà di individuare subito le risorse necessarie per assicurare a tutti gli studenti presenti in graduatoria, l'erogazione della borsa, anche a valere sulle risorse già nella disponibilità dell'Ente, compreso l'avanzo di amministrazione.