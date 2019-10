Condividi | Red 21:06 Potranno rimanere montati fino al 31 dicembre 2020 tutti i “manufatti amovibili” installati dai titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. Lo prevede una modifica dell’ordinanza balneare per la Sardegna firmata ieri dall’Assessorato regionale degli Enti locali, in applicazione della normativa nazionale Demanio: chioschi "amovibili" tutto l'anno



ALGHERO - Potranno rimanere montati fino al 31 dicembre 2020 tutti i “manufatti amovibili” installati dai titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. Lo prevede una modifica dell’ordinanza balneare per la Sardegna firmata ieri (martedì) dall’Assessorato regionale degli Enti locali, in applicazione della normativa nazionale.



Il posizionamento delle “strutture a servizio della balneazione” precedentemente era “ammesso senza limiti temporali nei litorali urbani”, mentre era consentito negli altri casi solo nel periodo compreso tra aprile ed ottobre. Il provvedimento si riferisce all’installazione di strutture amovibili, cioè “di manufatti leggeri, anche prefabbricati”, e di “roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, a eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.



