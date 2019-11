Condividi | A.B. 18:14 La sfida valida per gli ottavi di finale si disputerà mercoledì 13 novembre sul manto erboso del “Vanni Sanna”. «Un regalo per Stefano Sarritzu», sottolinea il presidente del club abruzzese Silvio Brocco Coppa Italia: Torres-Pineto in notturna



SASSARI – Mercoledì 13 novembre, lo stadio “Vanni Sanna” di Sassari ospiterà la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Torres e Pineto. Si giocherà in notturna, alle 20.30. Non è stato un sorteggio a decidere la sede dell’incontro, ma un accordo tra le due società, come sottolinea il presidente del club abruzzese Silvio Brocco, intervistato da Radio Torres.



«Mi sono sentito con Salvatore Sechi, che è diventato un mio amico, e ci tenevo a venire a Sassari, perché volevo regalare un viaggio alla mia squadra. Giocare contro la Torres per noi è un onore ed è un gran piacere poterlo fare nello stadio di Sassari. Ed è anche un regalo ad un nostro giocatore che è stato con voi per due anni, Stefano Sarritzu che è esploso di gioia a questa notizia». Un rapporto tra le due società, e tra i due presidenti, che si rinforza anche in virtù di altri legami del passato.



«Ho invitato con me in Sardegna anche Daniele Sebastiani, il presidente del Pescara calcio, perché nella Torres c’è Tore Pinna, che proprio al Pescara ha lasciato un ottimo ricordo. Sarà bello incontrarsi in questa occasione e non solo, lo scorso anno era con noi Wilson Cruz, passato ora da voi. Insomma le premesse ci sono tutte per assistere ad una bella sfida, leale e corretta», conclude Brocco.



Per il Pineto, questo è il 20esimo anno di serie D. Inserita nel girone F, è attualmente quarta in campionato ed arriva agli ottavi di Coppa Italia dopo le vittorie contro Avezzano ed Ostia mare, entrambe per 1-0. Dopo sei gare disputate (due vittorie, un pareggio e due sconfitte), è stato esonerato l’allenatore Massimo Epifani ed al suo posto siede ora in panchina Paolo Rachini, reduce da quattro successi consecutivi tra campionato e Coppa.



