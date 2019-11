Condividi | A.B. 15:03 Dopo due vittorie nelle prime due partite del girone E, contro Nughedu San Nicolò e Li Punti, la 1945 ha ceduto 3-0 sul campo dell´imbattuta capolista Sorso Terza categoria: Alghero sconfitta



ALGHERO - Dopo due vittorie nelle prime due partite del girone E del campionato di Terza categoria, la 1945 Alghero ha ceduto 3-0 sul campo dell'imbattuta capolista Sorso. I giallorossi sono scesi in campo con D.Acciaro, E.Marras, Tanca, Sotgiu, Masala, Depau, Dau, Gobbato, Deriu, Fabrizio Marras e A.Salaris.



Sul manto erboso de La Piramide, i padroni di casa sono andati in rete al 18' e, su calcio di rigore, quattro minuti dopo. Al rientro in campo, gli algheresi hanno proposto L.Acciaro al posto di E.Marras, per poi schierare Mulas al posto di Depau al 55', Gueye per Gobbato al 70' e Fele per Deriu al minuto 80, ma senza trovare la via della rete. Rete che hano trovato ancora i locali, a due minuti dalla fine, per il 3-0 finale.



