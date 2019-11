video Condividi | Cor 17:17 Immagini della burrasca su Alghero



Raffiche di vento oltre i 65km/h in Riviera del Corallo. Le spettacolari immagini dai Bastioni con i cavalloni che si infrangono sulla scogliera prima di spruzzare schizzi oltre la muraglia. La perturbazione non accenna a diminuire d´intensità: così anche per le prossime ore sono previsti forti venti sulla costa, acquazzoni e temporali diffusi su tutto il nord Sardegna.