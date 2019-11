Condividi | Red 8:07 L´Uila Uil Nuoro-Ogliastra chiede alla Giunta regionale un intervento urgente per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato dell´Agenzia Forestas a partire da gennaio 2020. Con la minaccia, in mancanza di tale intervento, di imminenti azioni di protesta davanti ai palazzi istituzionali, fino all´occupazione di cantieri e municipi Lavoratori Forestas: ultimatum alla Regione



NUORO – L'Unione italiana lavoratori agroalimentari Uil Nuoro-Ogliastra chiede alla Giunta regionale un intervento normativo urgente che consenta l'effettiva assunzione a tempo indeterminato e full time, a partire dal primo gennaio 2020, dei lavoratori a tempo determinato dell'Agenzia Forestas. Inoltre, che agli stessi, venga «garantita finalmente la certezza del posto di lavoro alla pari di tutti gli altri lavoratori della Agenzia Forestas».



I sindacati hanno lanciato un vero e proprio ultimatum alla Regione autonoma della Sardegna. «Se questo intervento non sarà effettuato entro l'11 novembre 2019 - si legge nella nota dell'Uila – gli operai a tempo determinato effettueranno azioni di protesta progressiva» davanti ai palazzi della Giunta regionale, in Viale Trento, e del Consiglio regionale, in Via Roma, «fino alla occupazione dei cantieri e municipi».