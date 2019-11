Condividi | Red 12:07 Il presidente dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna Fabio Albieri ha sottoscritto ieri l’atto di trasferimento nel perimetro dell’ambito del Servizio idrico integrato regionale del collettore fognario di Bancali-Ottava e degli impianti di sollevamento fognario di Cascina Oredda e Frades Muros Il collettore Bancali–Ottava ad Abbanoa



SASSARI - Il presidente dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna Fabio Albieri ha sottoscritto ieri (lunedì) l’atto di trasferimento nel perimetro dell’ambito del Servizio idrico integrato regionale del collettore fognario di Bancali-Ottava e degli impianti di sollevamento fognario di Cascina Oredda e Frades Muros. Si tratta di un passaggio atteso a lungo dai residenti di Bancali, che potranno finalmente avere gli allacci fognari e contare su un investimento di circa 150mila euro a valere sulla tariffa del Servizio idrico integrato per il miglioramento delle infrastrutture presenti.



Proprio nei giorni scorsi, i rappresentanti di Abbanoa e del Comune di Sassari hanno sottoscritto l’atto di trasferimento



«Negli ultimi mesi, la struttura dell’Ente ha lavorato alacremente per superare le numerose criticità presentate. Con la firma di oggi, si mette la parola fine a una serie di controversie che si trascinano da tempo e finalmente arrivano le risposte attese dai residenti e dagli amministratori locali, che sollecitavano l’intervento dell’Egas per una soluzione delle diverse problematiche emerse negli anni», conclude il presidente dell'Egas.



