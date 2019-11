Condividi | Red 10:11 Il primo appuntamento organizzato dall´Istituto musicale “Giuseppe Verdi” è previsto per giovedì sera. Nella saletta, la pianista Letizia Lubinu interpreterà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms ed Ennio Porrino Ad Alghero, i Pomeriggi musicali



ALGHERO – Si alza il sipario sui Pomeriggi musicali programmati dall'Istituto musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero per la stagione invernale 2019-2020. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 7 novembre, alle 19, nella saletta dell'istituto.



La pianista Letizia Lubinu interpreterà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (la "Sonata in DOm K457"), Johannes Brahms ("Fantasie Op116") ed Ennio Porrino ("Preludio in modo religioso e ostinato"). Essendo il numero dei posti limitato, e l'ingresso gratuito, gli organizzatori chiedono agli interessati di prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 370/1468126.