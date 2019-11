Condividi | Cor 11:10 Espletate le prime formalità in Fondazione Alghero con l´attribuzione delle deleghe interne al nuovo Consiglio d´Amministrazione. Il vice di Andrea Delogu è Pietro Paolo Carta. Intanto le polemiche non si placano Meta: Delogu presidente, Carta vice



ALGHERO - Dopo le polemiche al vetriolo degli ultimi giorni, giochi chiusi per il controllo della cassaforte del Comune di Alghero. All'indomani della nomina, con decreto sindacale, del nuovo Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Alghero [



Attribuite le deleghe interne. Come ampiamente annunciato, il presidente è Andrea Delogu, già a capo dell'ex Meta dal momento della sua formazione fino al 2012. Profondo conoscitore della macchina da lui stesso rodata per anni, avendo anche svolto il ruolo di direttore. Il vice è invece Pietro Paolo Carta (espressione dei Riformatori Sardi). Cda che si completa con Stefania Salvatore indicata un po a sorpresa dagli ex Lega Pulina e Monti.



Intanto dopo i ringraziamenti di rito espressi dal sindaco Mario Conoci e dall'assessore Marco Di Gangi all'indirizzo del Cda uscente [ LEGGI ], per Massimo Cadeddu (Confcommercio), l'architetto Renata Fiamma e Dario Pinna (Confartigianato) arriva anche il «grazie» pubblico di Mario Bruno. «So che non smetterete di continuare a lavorare per Alghero, perché lo avete fatto finora, responsabilmente, gratuitamente, professionalmente, artisticamente, culturalmente» ha detto l'ex sindaco di Alghero.