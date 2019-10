Condividi | Cor 20:04 Confermate in peno tutte le indiscrezioni del Quotidiano di Alghero. Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero è composto da Stefania Salvatore, Pietro Paolo Carta e Andrea Federico Delogu Meta, tutto confermato: ecco il Cda



ALGHERO - La Fondazione Alghero ha il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato nel pomeriggio di oggi (giovedì) dal sindaco Mario Conoci col decreto nr.50. Confermate in peno tutte le indiscrezioni del Quotidiano di Alghero [



Il nuovo Cda è composto da Stefania Salvatore (quota Pulina-Monti), Pietro Paolo Carta (Riformatori) e Andrea Federico Delogu (Forza Italia). In occasione della prima riunione saranno formalizzate le cariche con l'indicazione della presidenza che ricadrà proprio sul commercialista di Forza Italia.



«Un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero per l'impegno profuso nel portare avanti l'attività in una fase così delicata», così il sindaco Mario Conoci si rivolge agli uscenti Massimo Cadeddu, Renata Fiamma e Dario Pinna. «Apprezzamento per il lavoro svolto dal Cda uscente e per il grande impegno da tutti i collaboratori della Fondazione» viene sottolineato anche dall'Assessore Marco Di Gangi quale responsabile dei rapporti con la Fondazione.