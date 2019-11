Condividi | Cor 16:15 Se assessori e consiglieri si mantengono lontano dall'infuocata polemica sulle nomine nella Fondazione Alghero, nei gruppi e partiti di maggioranza si cerca di trovare una linea indolore per giustificare le scelte di Forza Italia e Mario Conoci. Chi esce allo scoperto e contrattacca a testa bassa è Marco Tedde Tedde parafulmine: road-map per Meta



ALGHERO - «Utilizzare strumentalmente temi giustizialisti per attaccare il sindaco espresso dal proprio partito è alquanto disgustoso. Quando poi il giustizialismo manettaro viene espresso nel giorno dedicato ad onorare i nostri defunti significa che siamo davanti a problemi di decadimento culturale». E' Marco Tedde il primo ed unico, finora, a parare ai fulmini lanciati dal Psd'Az all'indirizzo del Primo cittadino per la scelta di nominare alla presidenza della Fondazione Alghero, Andrea Delogu [crac dell'ex hotel Capo Caccia).



E la sua è tutto fuorché una difesa. Il capo politico di Forza Italia ad Alghero e fresco consulente dell'assessorato regionale al Lavoro, contrattacca pesantemente alla bomba innescata dal partito che ha espresso il sindaco Conoci ad Alghero. «Comprendiamo pure i tormenti di alcuni esponenti del PSd’Az, molto pochi per fortuna, che attaccano il loro e nostro sindaco per reagire ad appetiti insoddisfatti. Ma non rimarremo alla finestra ad osservare queste manifestazioni di barbarie politica».



Marco Tedde infine, col «ringraziamento» pubblico al nuovo Presidente della Fondazione, traccia perfino una vera e propria road-map, con adempimenti precisi e incombenze. Se qualcuno in maggioranza pensava di reinserire gli emolumenti insomma, dovrà ricredersi: Tedde infatti, specifica che l'impegno di Delogu sarà «gratuito» e indica perfino la linea: «avviare tempestivamente i bandi LavoRas», «prorogare i rapporti di lavoro del personale», «avviare il concorso per direttore», «mettere ordine nei conti disastrati dell’ente» e «tentare di organizzare gli eventi di Capodanno». Insomma, la strada è decisa e tracciata.



