Condividi | Red 16:11 «La pavimentazione sarà interessata da interventi di manutenzione con i fondi già inseriti nell’avanzo di bilancio approvato lo scorso 24 ottobre», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Porto Torres Alessandro Derudas Piazza Colombo: 20mila euro per manutenzione



PORTO TORRES - «La pavimentazione di Piazza Colombo sarà interessata da interventi di manutenzione con i fondi, 20mila euro, già inseriti nell’avanzo di bilancio approvato lo scorso 24 ottobre». Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Porto Torres Alessandro Derudas.



«Da tempo, vista la centralità della piazza, posizionata tra il Corso e il porto commerciale, e considerata la presenza di diverse lastre della pavimentazione rotte o staccate dal fondo stradale, l'Amministrazione aveva individuato l'intervento come prioritario. Gli uffici avevano predisposto la richiesta di finanziamento, poi inserita in bilancio – aggiunge l’assessore – ed erano pronti ad assegnare i lavori subito dopo l’approvazione dell’atto in Consiglio».



«Ma lo stop all'immediata esecutività del documento, quest'ultima votata positivamente solo dai consiglieri di Maggioranza presenti in aula e non dall'Opposizione, ci ha obbligato ad attendere ulteriori venti giorni prima dell'avvio della procedura. Così prevede la legge e l'intervento dovrà subire uno slittamento. I nostri uffici sono al lavoro per stringere i tempi e l'auspicio è che nonostante questo inatteso problema politico e burocratico si riescano a spendere entro l'anno i fondi per sottoporre a manutenzione la Piazza Colombo», conclude Derudas.