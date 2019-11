Condividi | Red 15:04 Carlo Ponti, 49enne torinese, ma residente ad Alghero, è deceduto questa mattina, nello specchio acqueo davanti alla spiaggia de La Pelosa, a Stintino. Vani, purtroppo, i tentativi effettuati nella speranza di rianimarlo Tragedia del mare: sub algherese muore a Stintino



ALGHERO - Questa mattina (sabato), la Guardia Costiera di Porto Torres ha condotto, con la collaborazione dei Vigili del fuoco, un’operazione alla ricerca ed al recupero di una persona in prossimità della torre della spiaggia della Pelosa, a Stintino, dove 49enne Carlo Ponti, residente ad Alghero, è deceduto, per cause da accertare, durante un’immersione. L’operazione Sar è iniziata alle 11.40, quando la Sala operativa ha ricevuto una segnalazione che riferiva della presenza di un sub in probabile difficoltà.



Immediatamente, la Guardia costiera ha disposto l’invio in zona della motovedetta veloce Cp810, unità specializzata nella ricerca e soccorso, richiedendo prontamente l’ausilio dei mezzi nautici e di un elicottero del Corpo dei Vigili del fuoco (il VF R02 ed il gommone Rh700). Giunti sul posto, un corpo è stato individuato in superficie, apparentemente immobile, a largo della zona indicata nella segnalazione. Il corpo è stato repentinamente recuperato a bordo dei mezzi nautici e trasportato nel vicino porto “Mannu” di Stintino, dove era presente un’ambulanza ed il personale medico del Pronto soccorso di Sassari, che non ha potuto fare altro che costatare il decesso della persona.



La Magistratura ha disposto il trasporto della salma nell’Istituto di Medicina legale di Sassari per l'autopsia, per chiarire le cause del decesso, oltre a disporre il sequestro dell’attrezzatura impiegata dal subacqueo durante l’immersione per ulteriori accertamenti. La Guardia costiera di Porto Torres sta procedendo, in stretto contatto con la Procura di Sassari, alla raccolta di tutti gli elementi necessari alla ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto.



