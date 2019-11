video Condividi | Cor 9:27 «Fate le mode e seguite i sogni»



«Le mode non le dovete seguire, le dovete fare. Ed essere sinceri con voi stessi, la vita prima o poi vi ripagherà». Parole di Emma Marrone. Ecco l´intervista integrale con la cantante protagonista dell´Instant tour organizzato nei giorni scorsi ad Alghero dalla Libreria il Labirinto-Mondadori Bookstore per parlare del suo nuovo cd "Fortuna".