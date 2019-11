video Condividi | Cor 11:05 Ancora pioggia e temporali su Alghero. Non accenna a diminuire l´intensità della perturbazione che da diversi giorni interessa il territorio a nord della Sardegna. Il nubifragio di venerdì scorso ha causato numerosi danni nello stabilimento: linee ferme e quadri saltati. Le immagini esclusive Bomba d´acqua su San Marco

Danni alla Nobento: le immagini



ALGHERO - «Una vera bomba d'acqua, tra i temporali più violenti a cui abbia assistito». Sono sufficienti queste parole di un impiegato della zona industriale di San Marco per rendersi conto della violenza con cui nei giorni scorsi si è abbattuto un vero e proprio nubifragio nelle campagne di Alghero. E i danni non sono mancati. Tra le aziende maggiormente colpite proprio la Nobento.



In pochi minuti è precipitata una violenta grandinata tale da costituire una fitta coltre sulla strada e sui piazzali, a cui è seguita una forte pioggia accompagnata da potenti raffiche di maestrale. Il risultato sono stati danni ingenti sul tetto dello stabile, ma non solo: interessata sia fabbrica quanto gli uffici.



Letteralmente saltati alcuni pozzetti all’interno dello stabilimento con allagamenti in molte zone dell'impianto. A causa della pericolosità sono state perfino sospese diverse linee di lavorazione e sezionati per precauzione numerosi quadri elettrici. L'azienda ha potuto riprendere il normale ciclo di attività soltanto il giorno successivo, seppure nello stabilimento saranno necessari adeguati interventi di riparazione straordinaria di impianti e attrezzature a causa dei danni causati dal maltempo. Commenti ALGHERO - «Una vera bomba d'acqua, tra i temporali più violenti a cui abbia assistito». Sono sufficienti queste parole di un impiegato della zona industriale di San Marco per rendersi conto della violenza con cui nei giorni scorsi si è abbattuto un vero e proprio nubifragio nelle campagne di Alghero. E i danni non sono mancati. Tra le aziende maggiormente colpite proprio laIn pochi minuti è precipitata una violenta grandinata tale da costituire una fitta coltre sulla strada e sui piazzali, a cui è seguita una forte pioggia accompagnata da potenti raffiche di maestrale. Il risultato sono stati danni ingenti sul tetto dello stabile, ma non solo: interessata sia fabbrica quanto gli uffici.Letteralmente saltati alcuni pozzetti all’interno dello stabilimento con allagamenti in molte zone dell'impianto. A causa della pericolosità sono state perfino sospese diverse linee di lavorazione e sezionati per precauzione numerosi quadri elettrici. L'azienda ha potuto riprendere il normale ciclo di attività soltanto il giorno successivo, seppure nello stabilimento saranno necessari adeguati interventi di riparazione straordinaria di impianti e attrezzature a causa dei danni causati dal maltempo. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv