Rischio burrasca su Alghero: meteo



ALGHERO - Saranno giornate di allerta quelle di venerdì, sabato e domenica sulla Riviera del corallo. Preoccupazione soprattutto per i forti venti di libeccio previsti sulla costa nord occidentale dell'Isola.



Già dalla mattina odierna (giovedì) venti moderati provenienti da Sud-Sud-Ovest hanno interessato la cittadina algherese. Dal pomeriggio però l'intensità arriverà a 30km/h, fino a punte molto forti da Sud alla sera tra 46km/h e 80km/h.



Previsti anche piogge e temporali. La speranza è che l'intensità non sia eccessiva, così da scongiurare allagamenti e pericoli nei quartieri. In occasione di eventi anche non eccezionali, infatti, la città di Alghero ha già dimostrato grande fragilità con rischi di allagamento un po in tutti i quartieri urbani.