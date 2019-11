Condividi | Mariangela Pala 17:06 Così dodici bambini e altrettanti gatti si sono prestati come modelli per la realizzazione del calendario 2020 dell´associazione “Gli Amici di Maia”, presieduta da Emanuela Fanari presentato giovedì Porto Torres: gatti e bambini nel calendario della solidarietà



PORTO TORRES - Compagni di vita, l’interazione tra il mondo del bambino e quello dei gatti raccontato nelle immagini di un calendario. Un modo per prendersi cura degli animali. Così dodici bambini e altrettanti gatti si sono prestati come modelli per la realizzazione del calendario 2020 dell'associazione “Gli Amici di Maia”, presieduta da Emanuela Fanari, che è stato presentato giovedì 14 presso la saletta interna della libreria Koinè di Porto Torres.



Il calendario è stato illustrato dal fotografo ufficiale il medico Alberto Masala e dagli esponenti dell'associazione turritana. I proventi delle vendita serviranno per le cure dei 100 gatti che quotidianamente vengono seguiti dai volontari e per il progetto di sterilizzazione delle colonie feline. Un modo per insegnare ai bambini e agli adulti come sviluppare amore e rispetto verso i preziosi compagni a quattro zampe.



