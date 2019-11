Condividi | Cor 7:25 Il presidente Lelle Salvatore costretto alla sospensione dei lavori per riportare la calma nel consiglio comunale di Alghero. Giovanni Monti si giustifica per aver messo "a cuccia" i consiglieri e scoppia la baraonda Caso-Monti: parla e in aula è il caos



CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 NOVEMBRE 2019

ALGHERO - Dopo lo show dei peluche e la reprimenda del presidente, se in primo momento aveva preferito ribattere sul terreno di scontro preferito, i social, col passare del tempo ed il crescere della tensione il consigliere comunale ex Lega di Alghero, Giovanni Monti, nell'occhio del ciclone per aver «messo a cuccia» i colleghi di opposizione, rompe il ghiaccio e prende la parola in aula. Le sue non sono scuse però, ma giustificazioni.

«Il mio post era ironico, poi mi dispiace aver urtato la sensibilità. Ho semplicemente restituito le parole al mittente ma non volevo offendere nessuno» ha sottolineato.

Apriti cielo. A prendere la parola è l'ex sindaco Mario Bruno oggi consigliere di opposizione, che rimanda al mittente tutte le accuse e con voce ferma e decisa - visibilmente irritato - sciolina una serie di buone pratiche comportamentali all'indirizzo di Monti. E' il caos: così il presidente Lelle Salvatore per riportare la calma è costretto ad interrompere i lavori.