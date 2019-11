Condividi | Red 15:02 E´ stata inaugurata a Mabilloni la chiesa di San Francesco Patrono d´Italia, realizzata dalla Carovana del sorriso onlus e donata da Daniele Nava e la sua famiglia. All´evento, era presente una folta delegazione di volontari. Tra questi, il consigliere comunale di Alghero Piera Monica Pulina e Beppe Mambretti, fondatore e presidente del sodalizio benefico Carovana del sorriso: chiesa in Tanzania



ALGHERO – E' stata inaugurata a Mabilloni (Kilimanjaro Region Tanzania) la chiesa di San Francesco Patrono d'Italia, realizzata dalla Carovana del sorriso onlus e donata da Daniele Nava e la sua famiglia. Presente padre Filiberto, segretario generale della Diocesi di Same, in rappresentanza di monsignor Rogath Kimaryo.



Il Carovana charity village è realta. Il nastro è stato tagliato da Flora e Fransis, due piccoli ospiti dell'orfanotrofio, in rappresentanza della famiglia Nava. All'evento, era presente una folta delegazione di volontari composta da Maruscka Nonini, Jeannette Rogalla, il consigliere comunale di Alghero Piera Monica Pulina, Mirella Perino, Paolo Geninatti e Beppe Mambretti, fondatore e presidente del sodalizio benefico. La chiesa completa il piccolo borgo voluto dalla onlus in piena steppa masai.



«La missione – dichiarano gli organizzatori - è stata l'occasione per distribuire a numerose realtà locali aiuti, strumenti sanitari, cancelleria, vestiario, calzature e cibo. Un ringraziamento particolare va a Monica Pulina, che a nome del gruppo Sardegna da lei presieduto ha consegnato un defibrillatore e altra strumentazione ambulatoriale, divise scolastiche, calzature per bimbi e non solo. Una borsa di studio per una scuola professionale e aiutato a riempire con calzature ed altro i sacchi dono ai ragazzi del nostro orfanotrofio».