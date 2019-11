Condividi | Red 16:16 Nella tarda mattinata di ieri, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica sicurezza di Tempio Pausania ha deferito all’Autorità giudiziaria un 29enne gallurese per detenzione illecita di sostanze stupefacente Tempio: spacciatore denunciato



TEMPIO - Nella tarda mattinata di ieri (venerdì), la Polizia di Stato di Tempio Pausania ha deferito all’Autorità giudiziaria un 29enne gallurese per detenzione illecita di sostanze stupefacente. Un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica sicurezza di Tempio Pausania, durante un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, ha notato un giovane, già conosciuto alle Forze dell’ordine, acquattato dietro un muretto prospiciente un parcheggio coperto per autovetture.



Il 29enne, notata la presenza della Volante, ha cercato di disfarsi di alcuni oggetti, subito recuperati dagli agenti e che si sono rivelati essere nove bustine contenenti dosi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e diversi confezioni vuote identiche a quelle che sono state utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. Il gallurese è stato poi accompagnato al Commissariato di Via Demuro, dove sottoposto a perquisizione personale.



Nell'occasione, è stato trovato in possesso di alcune banconote di piccolo taglio, verosimilmente frutto dell'attività illecita. Dopo i controlli effettuati, è risultato che il 29enne, pochi giorni fa, era stato denunciato dai poliziotti del Commissariato di Tempio Pausania per possesso ingiustificato di un arma da taglio.