Balneari a Porta Terra: sos posidonia

ALGHERO - Incontro con gli imprenditori del settore balneare giovedì a Porta Terra, ricevuti dal Sindaco Mario Conoci con gli Assessori al Demanio Giovanna Caria, all’Ambiente Andrea Montis e al Turismo Marco Di Gangi, il consigliere comunale Giovanni Monti e il dirigente del settore Demanio e Patrimonio Michele Fois. In discussione i temi delle concessioni demaniali e delle problematiche legate ai provvedimenti di legge nazionali riguardanti le proroghe. «Si attende al riguardo l’imminente pronunciamento della Regione Sardegna che con apposite direttive dovrà chiarire i termini entro i quali gli enti locali dovranno muoversi. Alghero ha un contatto continuo con la Regione che in questo ed in altri contesti ha mostrato di seguire e supportare l’Amministrazione comunale in diversi ambiti. C’è quindi la massima disponibilità – ha assicurato il Sindaco Mario Conoci - a tutelare con serietà gli interessi dei nostri balneari».



«La gestione della posidonia, inoltre, è stata discussa alla luce del fatto che negli anni scorsi non ha trovato soluzioni concrete e che richiede interventi finanziari (lo scorso anno i balneari hanno goduto per la prima volta di un contributo per la movimentazione ndr) e normativi (in Parlamento è in discussione all'interno della legge Salvamare un apposito articolo sulla posidonia ndr). Fondamentale è in questo senso il lavoro dell’Amministrazione che sta andando avanti congiuntamente con la Regione e con la parlamentare Paola Deiana, impegnata ad apportare modifiche legislative necessarie per una gestione più razionale. C’è l’interessamento degli Assessorati regionali competenti, ed è previsto al riguardo nei prossimi giorni un ulteriore incontro con l’Assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis» assicurano dall'amministrazione comunale.



