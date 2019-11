Condividi | Red 10:11 Nell’ambito del Programma regionale di sviluppo “Potenziare le politiche forestali e sviluppare il sistema delle aree protette”, realizzato con le risorse del Por Fesr 2014-20, è stato riservato un finanziamento al Parco regionale Un milione per il Parco Gutturu Mannu



ASSEMINI - Nell’ambito del Programma regionale di sviluppo “Potenziare le politiche forestali e sviluppare il sistema delle aree protette”, realizzato con le risorse del Por Fesr 2014-20, è stato riservato un finanziamento di un milione di euro al Parco regionale di Gutturu Mannu. Il Parco si estende nel territorio di dieci Comuni: Assemini, Capoterra, Domus de Maria, Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta e Villa San Pietro.



«Un programma che viene attuato nelle aree protette regionali (parchi, aree marine, siti Natura 2000) – ha spiegato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis – finalizzato alla valorizzazione degli attrattori naturali che rappresentano un leva per lo sviluppo dei territori e per la competitività del sistema turistico. Devono, perciò, essere potenziati e adeguati i servizi turistici e le strutture che favoriscono una fruizione sostenibile delle aree protette, oltre alla sistemazione ed al potenziamento dei centri visite, centri informazioni e/o di orientamento».



La dotazione finanziaria complessiva è di 21milioni 157mila euro e ha come beneficiari nove aree protette: quattro parchi regionali (Parco di Porto Conte, Parco di Molentargius–Saline, Parco di Tepìlora e, appunto, Parco di Gutturu Mannu) e cinque Aree marine protette (Penisola del Sinis-Isola di Mal di ventre, Tavolara-Punta Coda cavallo, Capo Carbonara, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell'Asinara). Un finanziamento è previsto anche per gli interventi nelle aree dei Sic "Catena del Marghine Goceano", "Monte Linas-Marganai" e "Supramonte di Oliena, Orgosolo" ed "Urzulei-Su Suercone".