I Carabinieri della Stazione di Tertenia, nell'ambito di mirate attività finalizzate al controllo dei soggetti di interesse operativo e dei "blog" di rilievo presenti sui vari "social networks", hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei per diffamazione un 64enne Offese sui social: denunciato dai Carabinieri



TERTENIA - I Carabinieri della Stazione di Tertenia, nell’ambito di mirate attività finalizzate al controllo dei soggetti di interesse operativo e dei “blog” di rilievo presenti sui vari “social networks”, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei per diffamazione un 64enne, già noto alle Forze dell’ordine.



I militari hanno trovato delle scritte diffamatorie ed offensive sulla pagina “Politica Terteniese–Aggiorniamo i cittadini” di Facebook rivolte all’attuale comandante della Polizia municipale del centro ogliastrino.



