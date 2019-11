Condividi | A.B. 22:28 Letale la sconfitta per 1-2 subita ieri pomeriggio, contro il Novara, al Bruno Nespoli. La società gallurese ha temporaneamente affidato la guida tecnica della squadra all´allenatore in seconda Luca Raineri L´Olbia esonera Michele Filippi



OLBIA - «La società rende noto che Michele Filippi è stato sollevato dall'incarico di guida tecnica della prima squadra». Inizia così la nota con la quale l'Olbia ha annunciato la decisione di esonerare mister Filippi.



Letale la sconfitta per 1-2 subita ieri pomeriggio, contro il Novara, al Bruno Nespoli. «A Filippi vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni con dedizione e attaccamento alla causa», prosegue il sodalizio gallurese.



Al momento, la società olbiese non ha ancora scelto un nuovo tecnico. Infatti, chiosa la nota, «la società comunica che ad assumere temporaneamente la guida della squadra sarà l'allenatore in seconda Luca Raineri».



