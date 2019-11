Condividi | Cor 21:00 Mancato spazzamento. Per la società che gestisce la nettezza urbana e la pulizia delle strada ad Alghero arriva una pesante sanzione che sarà trattenuta sulla fattura mensile del mese di novembre Fertilia zozza, multa da 39mila euro



ALGHERO - 38.650,00 euro di sanzione che sarà trattenuta sulla fattura

mensile del mese di novembre 2019. E' la multa comminata dal competente ufficio Gestione rifiuti e Igiene ambientale del Comune di Alghero all'indirizzo della Ciclat Trasporti Ambiente, la società cooperativa che gestisce dal 2017 il servizio di raccolta integrata dei rifiuti nel territorio.



Il dirigente applica le penalità previste nel contratto per una serie di irregolarità verbalizzate. Sotto accusa la mancata effettuazione del servizio di spazzamento meccanizzato stradale secondo la cadenza prevista, e lo spazzamento manuale a Fertilia.



Evidenziata anche la mancata trasmissione dei piani operativi nelle date indicate. Sanata, invece, perchè accolte le giustificazioni fornite dalla Ciclat in sede di contraddittorio, l'irregolarità in merito al mancato lavaggio dei cassonetti dell’agro. Commenti ALGHERO - 38.650,00 euro di sanzione che sarà trattenuta sulla fatturamensile del mese di novembre 2019. E' la multa comminata dal competente ufficio Gestione rifiuti e Igiene ambientale del Comune di Alghero all'indirizzo della Ciclat Trasporti Ambiente, la società cooperativa che gestisce dal 2017 il servizio di raccolta integrata dei rifiuti nel territorio.Il dirigente applica le penalità previste nel contratto per una serie di irregolarità verbalizzate. Sotto accusa la mancata effettuazione del servizio di spazzamento meccanizzato stradale secondo la cadenza prevista, e lo spazzamento manuale a Fertilia.Evidenziata anche la mancata trasmissione dei piani operativi nelle date indicate. Sanata, invece, perchè accolte le giustificazioni fornite dallain sede di contraddittorio, l'irregolarità in merito al mancato lavaggio dei cassonetti dell’agro.