Condividi | Cor 10:00 Ancora maltempo sull´isola. Vento impetuoso, pioggia e temporali diffusi. Avviso di burrasca dalle 6 della mattina su tutta la costa occidentale della Sardegna Avviso di burrasca sulla Sardegna



ALGHERO - Nuovo avviso di burrasca diramato alle ore 6 della mattina odierna (sabato) dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare. Venti da sud, forza 8, su Mare e Canale di Sardegna, con isolati temporali su Mar di Sardegna, Mar di Corsica e Ligure.



La situazione peggiore è sul versante sud orientale della Sardegna. Avvisi per temporali diffusi e vento forza 8 dai 34-40 nodi e oltre, sono comunque estesi sulle coste occidentali da nord a sud dell'Isola.



