Condividi | Cor 11:02 La direzione del Commissariato Pubblica sicurezza di Ozieri è stata affidata al Vice Questore Dr. Mario Deidda, mentre il Commissariato P.S. di Tempio Pausania sarà guidato dal Vice Questore Aggiunto Dr. Paolo Meloni Polizia: Ozieri e Tempio, cambiano i vertici



TEMPIO - Cambio al vertice dei Commissariati di Pubblica Sicurezza nella provincia di Sassari. Con decorrenza 4 novembre, la direzione del Commissariato Pubblica sicurezza di Ozieri è stata affidata al Vice Questore Dr. Mario Deidda, mentre il Commissariato P.S. di Tempio Pausania sarà guidato dal Vice Questore Aggiunto Dr. Paolo Meloni (nella foto).



I due funzionari vantano una importante esperienza professionale, maturata in particolare in numerosi uffici dell’isola. Il Dr. Deidda, 52enne, nativo di Ittiri, laureato in Giurisprudenza, è entrato in Polizia nel 1988. Dopo aver frequentato l’Istituto Superiore di Polizia a Roma, ed un iniziale assegnazione presso il Commissariato di Olbia, ha prestato servizio fino al 2001 alla Squadra Mobile, successivamente ha diretto la Sezione Volanti, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, quindi l’Ufficio Personale, sempre della Questura di Sassari.

Il funzionario nel 2017 è stato nominato Vice Dirigente della Divisione Anticrimine di Sassari, incarico che ha ricoperto fino alla nuova assegnazione.



Il Dr. Meloni, 58enne, originario della provincia di Cagliari, laureato in Giurisprudenza, dopo aver frequentato la Scuola Superiore di Polizia di Roma, nel 2013 è stato assegnato come dirigente, al Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta. Successivamente è stato trasferito alla Questura di Sassari, dove ha diretto la Sezione Volanti, per poi essere assegnato all’Ufficio di Gabinetto come Vice Dirigente, nonché Portavoce del Questore di Sassari fino alla nuova assegnazione a Tempio Pausania. Commenti TEMPIO - Cambio al vertice dei Commissariati di Pubblica Sicurezza nella provincia di Sassari. Con decorrenza 4 novembre, la direzione del Commissariato Pubblica sicurezza di Ozieri è stata affidata al Vice Questore Dr. Mario Deidda, mentre il Commissariato P.S. di Tempio Pausania sarà guidato dal Vice Questore Aggiunto Dr. Paolo Meloni ().I due funzionari vantano una importante esperienza professionale, maturata in particolare in numerosi uffici dell’isola. Il Dr. Deidda, 52enne, nativo di Ittiri, laureato in Giurisprudenza, è entrato in Polizia nel 1988. Dopo aver frequentato l’Istituto Superiore di Polizia a Roma, ed un iniziale assegnazione presso il Commissariato di Olbia, ha prestato servizio fino al 2001 alla Squadra Mobile, successivamente ha diretto la Sezione Volanti, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, quindi l’Ufficio Personale, sempre della Questura di Sassari.Il funzionario nel 2017 è stato nominato Vice Dirigente della Divisione Anticrimine di Sassari, incarico che ha ricoperto fino alla nuova assegnazione.Il Dr. Meloni, 58enne, originario della provincia di Cagliari, laureato in Giurisprudenza, dopo aver frequentato la Scuola Superiore di Polizia di Roma, nel 2013 è stato assegnato come dirigente, al Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta. Successivamente è stato trasferito alla Questura di Sassari, dove ha diretto la Sezione Volanti, per poi essere assegnato all’Ufficio di Gabinetto come Vice Dirigente, nonché Portavoce del Questore di Sassari fino alla nuova assegnazione a Tempio Pausania.