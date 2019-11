Condividi | A.B. 16:06 La Polisportiva Sottorete, già nota per il suo impegno sociale nello sport grazie allo storico evento “SummerBeach” e la squadra di pallavolo WebPRoject Sottorete, ora lancia la nuova disciplina sportiva Ad Alghero si gioca a FootVolley



ALGHERO - La Polisportiva Sottorete Alghero, già nota per il suo impegno sociale nello sport grazie allo storico evento “SummerBeach” e la squadra di pallavolo WebPRoject Sottorete, ora lancia il FootVolley. Una nuova disciplina sportiva, che sta prendendo piede già da qualche anno sia in Italia, sia all'estero ed unisce la pallavolo al calcio.



Di fatto, potremmo dire: la pallavolo o il beachvolley giocato con i piedi. Divertente ed allo stesso tempo molto allenante, sopratutto per la tecnica base, controllo palla e concentrazione. Il FootVolley si può giocare sia con la rete, sia sul tavolino, uno contro uno o due contro due e nel campo grande anche quattro contro quattro.



La Sottorete ha avviato da poche settimane il primo corso, seguito dal mister argentino José Aparicio, allenatore di calcio e giocatore di Footvolley con oltre cinque anni di esperienza in Brasile, dove nasce questa disciplina e dove giocano i top player a livello mondiale. Gli allenamenti sono aperti a tutti e per tutti i livelli, senza limite di età. Per chi vuole provare, potrà fare per un mese completamente gratuito.



