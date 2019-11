Condividi | A.B. 15:06 Ieri pomeriggio, la Folgore Tissi ha sbancato con un netto 0-6 il sintetico dell´Agostino Cataldi di Santa Maria la Palma. I giallorossi occupano la settima posizione nel girone E Terza categoria: sconfitta a domicilio per la 1945 Alghero



ALGHERO – Sconfitta casalinga per la 1945 Alghero, nel match valido per il girone E del campionato di Terza Categoria. Ieri pomeriggio (domenica), la Folgore Tissi ha sbancato con un netto 0-6 il sintetico dell'Agostino Cataldi di Santa Maria la Palma.



Nella prima frazione di gioco, gli ospiti hanno sbloccato il risultato al 40', per poi raddoppiare nel recupero. Nella ripresa, i giallorossi sono crollati psicologicamente e gli avversari ne hanno approfittato per battere Mascia altre quattro volte (non senza le proteste dei locali, per presunte posizioni di off-side o falli di mano).



Nel complesso, una prova che indica come la strada sia ancora lunga e piena di insidie per tornare ai livelli che la città meriterebbe. Con questo risultato, la compagine algherese scivola al settimo posto, con sei punti.



1945 ALGHERO: Mascia, E.Marras, Pinelli, Mura, Tanca, Mingozzi (1'st Depau), Salaris (30' Keita), Dau (25'st Scanu), Pitalis, F.Marras (25'st Mulas), Deriu.