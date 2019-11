Condividi | Cor 17:35 Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra operativa. I vigili del fuoco hanno provveduto all´abbattimento delle fiamme ed a mettere in sicurezza la zona Ruspa in fumo a Santa Teresa



SANTA TERESA DI GALLURA - Attimi di paura a Santa Teresa di Gallura nella tarda mattinata odierna. Intorno alle 12.30 una chiamata di soccorso è pervenuta alla Sala operativa per un incendio di un mezzo da lavoro nella periferia del paese.



Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra operativa. I vigili del fuoco hanno provveduto all'abbattimento delle fiamme ed a mettere in sicurezza la zona.



