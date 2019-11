Condividi | Red 16:28 La squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Mandas si è dovuta impegnare per estrarre uno dei due autisti, rimasto incastrato nelle lamiere del suo mezzo. L´uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato elitrasportato all’Ospedale "Brotzu" di Cagliari Schianto tra furgoni: autista tra le lamiere



MANDAS - La squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Mandas è intervenuta prima di mezzogiorno per un incidente stradale tra due furgoni al chilometro50 della Strada statale128. La squadra si è dovuta impegnare per estrarre uno dei due autisti, rimasto incastrato nelle lamiere del suo mezzo.



Sul posto è arrivato anche il personale medico del 118, con due ambulanze. L'uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato elitrasportato all’Ospedale "Brotzu" di Cagliari.



