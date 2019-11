Condividi | Red 20:03 Proseguono le attività delle Fiamme gialle di Iglesias nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale: i finanzieri della locale Tenenza hanno concluso un controllo nei confronti di un’attività economica di Carbonia operante nel settore della ristorazione Azienda omette versamenti per 7.200euro



CARBONIA - Proseguono le attività delle Fiamme gialle di Iglesias nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale: i finanzieri della locale Tenenza hanno concluso un controllo nei confronti di un’attività economica di Carbonia operante nel settore della ristorazione. L'azienda è stata individuatacon un'attività di intelligence, che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio, con particolare riferimento agli obblighi connessi all’emissione dello scontrino fiscale, e la successiva analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati in uso al Corpo.



L’azione dei finanzieri, è stata orientata all’accertamento della presenza di eventuali lavoratori “in nero” o irregolari ed alla verifica degli adempimenti previsti dalle normative fiscali relativi alla tenuta delle scritture contabili da parte del datore di lavoro quale sostituto d’imposta ed al riscontro che le ritenute operate dallo stesso sui redditi da lavoro corrisposti ai dipendenti ed ai collaboratori venissero effettivamente versate nelle casse dell’Erario. L’attività ispettiva ha permesso di rilevare che, per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, sono stati omessi i versamenti delle ritenute d’acconto operate sulle buste paga a fronte di stipendi corrisposti al personale dipendente, per un importo complessivo pari a 7.200euro.



