Acqua non potabile ad Alghero

ALGHERO – Problemi idrici ad Alghero dove, oggi (giovedì), Abbanoa ha dichiarato non potabile l'acqua della rete. Infatti, «nelle ultime ore è stata registrata una decisa, quanto improvvisa, alterazione dei valori dei parametri dell'acqua grezza proveniente dal bacino del Coghinas, verosimilmente dovuta alle forti precipitazioni che hanno interessato l'intera zona, che rifornisce gli impianti di potabilizzazione: Pedra Majore, Castelsardo, Truncu Reale, Monte Agnese».



«Nello specifico – proseguono dagli uffici del Gestore idrico unico - sono stati rilevati valori di torbidità superiori ai 500Ntu. Sono in esecuzione analisi complete per valutare la variazione dei parametri normalmente implicati».



