«Mobilitazione e compattezza sulla sanità»

video 10:17 «Indignato dal tentativo di fare cassa col Marino» Indignato dal tentativo di fare cassa col Marino sulle spalle degli algheresi. Mario Bruno non le manda a dire ad Antonello Peru che ipotizzava la vendita della struttura ed il dirottamento dei fondi stanziati su Alghero. «L´obiettivo rimane il nuovo ospedale, ma nel frattempo bisogna garantire i cittadini. Questa manifestazione unitaria serve per dare forza alle ragioni del territorio». Ed a Mario Conoci consiglia «di essere meno silente ed agire con forza. Le cose non vanno avanti da sole, spesso bisogna alzare la voce».