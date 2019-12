Condividi | Cor 18:59 Per evadere le circa 90mila pratiche arretrate di Argea è necessario risolvere il problema della piattaforma informatica che, secondo i sindacati, ha creato molti problemi e ha rallentato l’attività delle istruttorie 90mila pratiche Argea arretrate: audizioni



CAGLIARI - Per evadere le circa 90mila pratiche arretrate di Argea è necessario risolvere il problema della piattaforma informatica che, secondo i sindacati, ha creato molti problemi e ha rallentato l’attività delle istruttorie. Non bisogna far ricadere le responsabilità sui dipendenti, ma metterli nelle condizioni di lavorare con maggiore celerità, e, soprattutto, non si possono creare disparità di trattamento economico tra lavoratori che svolgono gli stessi compiti.



Ne sono convinte le organizzazioni sindacali, sentite oggi in audizione dalla commissione Autonomia e Riforme, presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), che ha avviato l’esame della Proposta di legge n. 79 (Mula e più) “Norme in materia di personale volte all’accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi”.



Il testo contiene due articoli, che riguardano due provvedimenti stralciati dall'ultima Variazione di bilancio, approvata dal Consiglio regionale: la costituzione della task force per evadere le pratiche arretrate di Argea e l'Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni).