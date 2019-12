Condividi | Red 16:11 La Direzione generale della Protezione civile ha emesso un bollettino di moderata criticità idrogeologica per oggi e domani nella parte orientale e meridionale della Sardegna Allerta arancione in mezza Isola



CAGLIARI - Allerta arancione in mezza Isola. La Direzione generale della Protezione civile ha emesso un bollettino di moderata criticità idrogeologica per oggi (mercoledì) e domani, giovedì 5 dicembre, nella parte orientale e meridionale della Sardegna.



Esattamente, si tratta delle zone dell'Iglesiente, del Campidano e Flumendosa-Flumineddu. L'allerta, annunciata dalle 14 di oggi, è valida fino alle 9 di domani.



Ordinaria criticità (allerta gialla) dal punto di vista idraulico e temporalesco, invece, fino alle 17 di domani, nelle stesse zone, con l'aggiunta della Gallura. "Semaforo verde", invece, per le zone Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.