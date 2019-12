Condividi | Cor 16:25 Pubblicato qualche giorno fa il bando pubblico per l´attivazione della procedura per l´esecuzione del piano urbanistico comunale di Ploaghe. «La redazione di un nuovo strumento di pianificazione urbana - evidenzia l’assessore Giammario Busellu - era una dei principali punti del programma elettorale» Ploaghe a grandi passi verso il Puc



PLOAGHE - Con l’avviso pubblicato lo scorso mercoledì il comune di Ploaghe ha attivato definitivamente la procedura per l'esecuzione del piano urbanistico comunale. Il bando, pubblicato nell’albo pretorio comunale, prevede di affidare in appalto l'esecuzione del servizio di architettura e ingegneria relativo alla predisposizione del PUC in adeguamento al piano paesaggistico regionale.



Attraverso la manifestazione di interesse verrà costituito un elenco di professionisti, qualificati e in possesso dei requisiti di natura tecnico-organizzativa e economico-finanziaria, per il successivo invito a partecipare all'affidamento dell'esecuzione del servizio, mediante avvio di procedura negoziata ai sensi dell'art. 157 e dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs n. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 95 comma 3 lett. b del D.lgs n. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). I professionisti in possesso dei requisiti potranno manifestare il proprio interesse attraverso la presentazione di apposita istanza entro e non oltre il termine del 20 dicembre alle ore 12.



Il finanziamento, pari a euro 101.214,28. è stato concesso al comune a seguito dell'“Avviso pubblico per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - Programmazione delle risorse regionali per gli anni 2018/2019/2020” nel mese di settembre del 2018 da parte dell’assessorato per gli enti locali e urbanistica della regione.



«Il comune di Ploaghe - ha sottolineato il sindaco Carlo Sotgiu - è fra i pochi comuni della Sardegna a non disporre di un P.U.C. lo strumento attualmente vigente è infatti il Programma di Fabbricazione, un documento datato e assolutamente inadatto per gestire l'attuale complessità della programmazione e della gestione del territorio nonché il suo sviluppo». «La redazione di un nuovo strumento di pianificazione urbana- evidenzia poi l'assessore Giammario Busellu - era una dei principali punti del programma elettorale. Questo importante finanziamento porterà il comune di Ploaghe ad avere finalmente un piano urbanistico adeguato ai tempi e in grado di creare sviluppo per il nostro paese».