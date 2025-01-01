S.A. 14:52 Obiettivo Puc, nasce Ufficio di Piano Il nuovo ufficio avrà tra i suoi compiti inoltre quello di valorizzare e promuovere la qualità del progetto urbano ed in particolare degli spazi pubblici, non solo con la redazione di strumenti, regolamenti, piani e progetti, ma anche con iniziative capaci di stimolare la cultura del progetto nel dibattito pubblico



ALGHERO - L'obiettivo ad Alghero è l'approvazione definitiva e l'entrata in vigore del PUC in adeguamento al PPR e al PAI. Nasce così “l’ufficio di Piano - Laboratorio per la qualità urbana” istituito dalla Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Roberto Corbia. Un altro passo importante, dopo i risultati dello studio Nomisma sui fabbisogni turistici e abitativi della città, verso la chiusura del nuovo PUC, lo strumento urbanistico più atteso. «L’obiettivo è arrivare all’approvazione definitiva del nuovo PUC nei tempi previsti dal Documento Unico di Programmazione 2025-2027, dotando Alghero di uno strumento moderno e in linea con le sfide ambientali che ci attendono» le parole del primo cittadino. L’ufficio è finalizzato ad adempiere alle diverse funzioni necessarie all’adeguamento dello strumento urbanistico ai contenuti prescrittivi della vigente pianificazione paesaggistica regionale, con compiti di coordinamento, redazione, monitoraggio e aggiornamento di tutti gli strumenti afferenti la pianificazione urbanistica comunale.



Il nuovo ufficio avrà tra i suoi compiti inoltre quello di valorizzare e promuovere la qualità del progetto urbano ed in particolare degli spazi pubblici, non solo con la redazione di strumenti, regolamenti, piani e progetti, ma anche con iniziative capaci di stimolare la cultura del progetto nel dibattito pubblico. E ancora, favorire la partecipazione di cittadini, imprese, associazioni, organizzazioni e portatori di interesse mediante la promozione di attività di informazione, comunicazione e coinvolgimento.



«L’istituzione dell’ufficio di Piano – sottolinea Roberto Corbia, assessore all’Urbanistica - rappresenta un tassello di straordinaria importanza, che ci consente ora di lavorare con la dovuta intensità alla definizione delle nuove regole urbanistiche e di governo del territorio attraverso le quali possiamo trovare importanti risposte alle esigenze della nostra comunità, in un'ottica di rilancio dell'intero territorio». L’ufficio dovrà inoltre coordinare il processo di costituzione di tavoli di confronto, che coinvolgano gli enti pubblici interessati al processo di redazione del PUC (Città metropolitana, ARST, Assessorati competenti della Regione Sardegna, Azienda Speciale Parco di Porto Conte, MIC, ASL, Università di Sassari, Ordini professionali; etc.)